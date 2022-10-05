Заварухин о голе «Ак Барсу» в овертайме: «На предсезонке бросали в пустые ворота от синей. Сколько человек промахнется – столько кругов бегаем. Натренировались»

Главный тренер «Автомобилиста» оценил победу над (5:4 ОТ).

− Тяжелая игра. Понимали, что будем много времени проводить в обороне. Надо отдать должное ребятам, много блокированных бросков. Качели, игра шла туда-сюда. Понимали, что «Ак Барс» может в овертайме поменять вратаря, ждали этого момента. Здорово, что забили в пустые ворота. Командная победа.

− Команда активно провела матч, хотела реабилитироваться за поражение от «Салавата»?

− Хотели реабилитироваться. Не скажу, что с «Салаватом» мы плохо играли, не реализовали моменты. Понравились командные действия, ребята были очень заряжены на игру. Приятно было это видеть, спасибо им.

− много забивает в последних играх, но при этом и страдает защита. Можно сказать, что это единственное слабое место?

− Не то что слабое место... Надо улучшить, потому что ближе к плей-офф и в самом Кубке Гагарина игра в обороне будет важна. Есть над чем работать.

− Два гола в пустые ворота «Ак Барсу» в Екатеринбурге, еще один – сегодня. Вы как-то тренируете этот компонент?

− Это не тренируется. Но на предсезонке бросали в пустые ворота от синей линии. Сколько человек промахнется – столько кругов бегаем. Наверное, натренировались.

− Учитывали, что Мифтахов хорошо играет клюшкой?

− Конечно, мы разбираем вратарей соперников. Объясняем ребятам, в какой позиции он лучше играет. Но во многом это индивидуальное мастерство игроков, откуда лучше бросить, в какой момент, – сказал .