Попугаев про дубль «Барысу»: «Это придаст дополнительной уверенности, надеюсь. Буду стараться и дальше приносить пользу «Сочи»

отвели на вопросы о матче с , в котором он сделал дубль.

– Если абстрагироваться от того, что уступил в овертайме, правильно будет сказать, что команда провела хороший яркий матч?

– Да, мы действительно сыграли хорошо, солидно.

Создали много моментов, играли с большим желанием. В первом выездном матче нам противостояла команда топ-уровня, поэтому взять в такой игре одно очко – это неплохо.

Понятно, что в каждом матче стараемся играть только на победу, но не всегда это получается. Знаем о том, где допустили ошибки, будем их исправлять.

– Сегодня вы сделали первый дубль на уровне . Какие ощущения?

– Любой хоккеист вам скажет, что всегда приятнее забивать в тех матчах, которые потом завершаются победой,

Рад, что удалось забить две шайбы, надеюсь, это придаст мне дополнительной уверенности. Буду стараться и дальше приносить пользу команде, – сказал нападающий «Сочи».