Вудкрофт об 1:5 от СКА: «Много пропустили из-за индивидуальных ошибок. Большинство из них – ментальные»

Главный тренер минского подвел итоги матча со (1:5).

«Меркли в последних матчах не показывал ту игру, которую мы ждем от него. Сегодня ему нужно было посмотреть со стороны и быть готовым выйти в следующих встречах, чтобы показать тот хоккей, который поможет команде.

Конечно, мы хотим играть по нашей системе. Хоккей — это игра ошибок. И выигрывает та команда, которая меньше их допускает. Много голов было забито именно из-за индивидуальных ошибок. Большинство допущенных ошибок было именно не техническими, а ментальными.

Возможно, это усталость или еще что-то. Нужно будет перепроверить это. Такие ошибки недопустимы, нам нужно их исправлять», – сказал .