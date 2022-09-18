Ничушкин о 8-летнем контракте с «Колорадо»: «Мотивацию дает, надо отрабатывать. Если буду по 15 голов за сезон забивать, люди будут недовольны»

Валерий Ничушкин сказал, что новый контракт с «Колорадо» обеспечит его мотивацией.
Россиянин подписал с «Эвеланш» соглашение на 8 лет со средней зарплатой 6,125 миллиона долларов.
– Ты подписал контракт на 8 лет. Что это дает психологически?
– Ну, уверенность дает в завтрашнем дне, конечно. В целом нужно оправдывать. У меня была уже ситуация, когда меня выкупали.
Я понимаю, что подписанный контракт не дает гарантий в том смысле, что можно не очень хорошо играть, заниматься какими-то своими делами, отвлекаться.
Контракт нужно отрабатывать. Я хочу отработать его так, чтобы болельщики меня любили. Деньги же нужно отыграть.
Если буду забивать 15 голов за сезон, этого будет недостаточно. Люди будут недовольны. Так что мотивацию дает, считаю, – сказал форвард клуба из Денвера.