Ничушкин о 8-летнем контракте с «Колорадо»: «Мотивацию дает, надо отрабатывать. Если буду по 15 голов за сезон забивать, люди будут недовольны»

сказал, что новый контракт с обеспечит его мотивацией.

Россиянин подписал с «Эвеланш» соглашение на 8 лет со средней зарплатой 6,125 миллиона долларов.

– Ты подписал контракт на 8 лет. Что это дает психологически?

– Ну, уверенность дает в завтрашнем дне, конечно. В целом нужно оправдывать. У меня была уже ситуация, когда меня выкупали.

Я понимаю, что подписанный контракт не дает гарантий в том смысле, что можно не очень хорошо играть, заниматься какими-то своими делами, отвлекаться.

Контракт нужно отрабатывать. Я хочу отработать его так, чтобы болельщики меня любили. Деньги же нужно отыграть.

Если буду забивать 15 голов за сезон, этого будет недостаточно. Люди будут недовольны. Так что мотивацию дает, считаю, – сказал форвард клуба из Денвера.