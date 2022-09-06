Коннолли перешел в «Лугано». Форвард выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтоном»

продолжит карьеру в Швейцарии.

30-летний канадский форвард подписал контракт с до конца сезона.

Летом выкупил заключительный год его контракта. Коннолли получит от «Блэкхокс» по 1,17 млн долларов в этом и следующем сезоне.

В минувшем сезоне он провел только 9 игр за «Блэкхокс» в НХЛ, набрав 1 (0+1) очко. В АХЛ в его активе 35 (17+18) баллов в 38 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах на счету Коннолли 536 матчей и 195 (101+94) очков. В Кубке Стэнли – 42 игры и 11 (8+3) баллов. В 2018 году он выиграл трофей вместе с «Вашингтоном».