Коннолли перешел в «Лугано». Форвард выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтоном»

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Бретт Коннолли продолжит карьеру в Швейцарии.

30-летний канадский форвард подписал контракт с «Лугано» до конца сезона. 

Летом «Чикаго» выкупил заключительный год его контракта. Коннолли получит от «Блэкхокс» по 1,17 млн долларов в этом и следующем сезоне. 

В минувшем сезоне он провел только 9 игр за «Блэкхокс» в НХЛ, набрав 1 (0+1) очко. В АХЛ в его активе 35 (17+18) баллов в 38 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Коннолли 536 матчей и 195 (101+94) очков. В Кубке Стэнли – 42 игры и 11 (8+3) баллов. В 2018 году он выиграл трофей вместе с «Вашингтоном». 

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