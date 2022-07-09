Илья Набоков: «Раньше часто писали, что я сын Набокова. Очень хотелось бы встретиться и пообщаться с Евгением»

Илья Набоков высказался о том, что его называют родственником .

– Вы родились в Каслях. Расскажите, что это за место?

– Маленький городок в Челябинской области. Славится своим Каслинским литьем.

– В Каслях родился и известный защитник Евгений Бирюков. Вы знакомы?

– Немного разговаривали с ним. Когда сказал ему, что мы из одного города, он удивился, потом заулыбался. Поговорили с ним немного.

– Хоккеем где начали заниматься?

– На коньки встал в Каслях, а потом отец начал возить меня на тренировки в Челябинск, в школу «Мечел».

С пяти лет каждый день ездили 130 километров туда и обратно. И так семь лет. Потом меня позвали в «Металлург». Скоро будет восемь лет, как играю здесь.

– Сразу встали в ворота?

– Нет, года полтора был полевым игроком. Всегда ждал матчи, чтобы выйти на лед и сыграть. В итоге не дождался, стал вратарем.

Помню, как маленьким смотрел с родителями чемпионат мира, когда в воротах играл . Наблюдал за ним, нравилась его красивая форма и большой рост. Думал, что стану таким же вратарем, как он.

– Вас иногда называют родственником известного вратаря Евгения Набокова, который играл за сборную России.

– Раньше в интернете часто писали, что я и есть сын Евгения Набокова. Читали с отцом и смеялись. Так-то я сын Набокова, но не Евгения, а Дмитрия. Забавная ситуация.

Сейчас уже вроде все знают, что мы просто однофамильцы. Очень хотелось бы встретиться и пообщаться с Евгением, но пока такой возможности не было, – сказал 19-летний вратарь системы .