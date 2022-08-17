Уэйну Гретцки предъявили иск на 10 млн долларов. Его обвиняют в лжи о качествах жевательной резинки для похудения (TMZ)

предъявили иск на 10 млн долларов из-за жевательной резинки для похудения.

Согласно судебным документам, полученным таблоидом TMZ, лучшему бомбардиру в истории предъявлен иск на 10 миллионов долларов за якобы ложные заявления о жевательной резинке для похудения, для продвижения которого была нанята его жена Джанет Гретцки.

Истец по имени Стивен Спаркс утверждает, что создал «натуральную жевательную резинку, используемую для контроля веса» под названием «резинка OMG» и нанял Джанет в качестве представителя продукта.

В итоге его бизнес потерпел неудачу после того, как заявления Уэйна о свойствах жевательной резинки оказались ложными.

Спаркс утверждает, что семья Гретцки тайно инвестировала в его продукт, купив акции компании от чужого имени. Сам Уэйн якобы искусственно завысил ее стоимость, заявив, что он потерял 35 фунтов (чуть меньше 17 кг) за два месяца в результате использования жевательной резинки.

Когда выяснилось, что это неправда, стоимость компании резко упала, и теперь Спаркс утверждает, что потерял 10 миллионов долларов из-за лжи Гретцки.

По его словам, он вкладывал в развитие продукта дополнительные ресурсы, не зная, что Уэйн лжет.

«Я ежедневно жевал жвачку OMG. Мне нравился ее вкус, я похудел на 35 фунтов за 6-8 недель», – якобы заявлял Гретцки в 2018 году. Каких-либо подтверждений этому пока не представлено.

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