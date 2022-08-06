Дарьин о хоккее Ларионова в «Торпедо»: «Никаких забросов, игра только с шайбой, короткий пас. Всем нравится, в моем опыте такого еще не было»

впечатлен хоккеем, который ставит в .

«Игорь Николаевич Ларионов – это, наверное, первый мой тренер, который пропагандирует настолько другой хоккей. У меня такого никогда не было.

Никаких забросов, игра только с шайбой, друг под друга, короткий пас. В моем опыте такого еще не было. Первый раз прививают хоккей только с шайбой, такое доминирование, что нужно диктовать свои правила. Это очень нравится всей команде, все получают удовольствие.

Самое главное, что он от нас требует – это получать удовольствие. Хоккей – это игра, а не работа. Это главное, чему от нас учит.

В предсезонке у нас всего было в меру. Пришли, сдали тесты, он посмотрел наше состояние, и начали работу. Он корректировал наше состояние, где-то индивидуально, где-то добавлял чуть больше зала, где-то чуть больше земли.

Мне очень понравилось, такая предсезонка пришлась по душе», – сказал нападающий нижегородского клуба.