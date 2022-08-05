Кенни Агостино: «Ларионов – выдающийся человек, великолепно понимает хоккей. Он проповедует быстрый, агрессивный стиль игры»

Теги Торпедо контрольные матчи Игорь Ларионов КХЛ Кенни Агостино Хоккей

Кенни Агостино считает, что Игорь Ларионов великолепно понимает хоккей.

Нападающий высказался после контрольного матча с «Трактором» (7:2).

– Какие впечатления от первого для себя матча в межсезонье?

– Я определенно устал. Для меня первая игра за последние пять месяцев. Но теперь понимаю, над чем нужно поработать, в этом и есть смысл предсезонных игр.

До того, как присоединиться к команде, я тренировался самостоятельно, но это, конечно, никогда не заменит реальной игры. С каждым матчем я буду выглядеть все лучше и лучше.

– У «Торпедо» поменялся главный тренер. Какие ваши первые впечатления от работы с Игорем Ларионовым?

– Ларионов – выдающийся человек, который великолепно понимает хоккей. Он проповедует очень зрелищный стиль игры – быстрый, агрессивный. Мне очень нравится играть в такой хоккей.

– Далеко не все иностранные хоккеисты возвращаются в свои команды КХЛ. Почему вы решили вернуться?

– Я люблю Нижний Новгород и команду «Торпедо». Поэтому я очень рад вернуться.

– Ваша семья и друзья в Америке не отговаривали вас от возвращения в Россию?

– Они знали, что хочу вернуться. Мои родные рады за меня, мы общаемся с ними каждый день и все в порядке.

– Вы единственный оставшийся с прошлого сезона легионер в команде. Насколько вам тяжело будет в этом плане?

– В «Торпедо» есть «русские американцы» – россияне, которые раньше долгое время жили в Америке. Также я подружился со многими игроками в команде в прошлом сезоне. Вообще в «Торпедо» отличная атмосфера, так что никаких проблем нет, – сказал нападающий «Торпедо».

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