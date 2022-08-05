Кенни Агостино: «Ларионов – выдающийся человек, великолепно понимает хоккей. Он проповедует быстрый, агрессивный стиль игры»

считает, что Игорь Ларионов великолепно понимает хоккей.

Нападающий высказался после контрольного матча с «Трактором» (7:2).

– Какие впечатления от первого для себя матча в межсезонье?

– Я определенно устал. Для меня первая игра за последние пять месяцев. Но теперь понимаю, над чем нужно поработать, в этом и есть смысл предсезонных игр.

До того, как присоединиться к команде, я тренировался самостоятельно, но это, конечно, никогда не заменит реальной игры. С каждым матчем я буду выглядеть все лучше и лучше.

– У «Торпедо» поменялся главный тренер. Какие ваши первые впечатления от работы с ?

– Ларионов – выдающийся человек, который великолепно понимает хоккей. Он проповедует очень зрелищный стиль игры – быстрый, агрессивный. Мне очень нравится играть в такой хоккей.

– Далеко не все иностранные хоккеисты возвращаются в свои команды . Почему вы решили вернуться?

– Я люблю Нижний Новгород и команду «Торпедо». Поэтому я очень рад вернуться.

– Ваша семья и друзья в Америке не отговаривали вас от возвращения в Россию?

– Они знали, что хочу вернуться. Мои родные рады за меня, мы общаемся с ними каждый день и все в порядке.

– Вы единственный оставшийся с прошлого сезона легионер в команде. Насколько вам тяжело будет в этом плане?

– В «Торпедо» есть «русские американцы» – россияне, которые раньше долгое время жили в Америке. Также я подружился со многими игроками в команде в прошлом сезоне. Вообще в «Торпедо» отличная атмосфера, так что никаких проблем нет, – сказал нападающий .