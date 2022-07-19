«Салават» и Тихонов расторгли контракт по обоюдному согласию

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«Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Виктором Тихоновым.

«После окончания сезона Виктор принял решение о завершении карьеры.

Все нюансы по расторжению контракта с нападающим улажены, хоккейный клуб «Салават Юлаев» и Виктор Тихонов прервали трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Мы желаем удачи и успехов Виктору», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

В КХЛ Тихонов выступал за «Северсталь», СКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Всего в лиге провел 535 матчей и набрал 265 (138+127) очков.

Тихонов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015 и 2017 год).

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