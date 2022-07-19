«Салават» и Тихонов расторгли контракт по обоюдному согласию

«Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Виктором Тихоновым.
«После окончания сезона Виктор принял решение о завершении карьеры.
Все нюансы по расторжению контракта с нападающим улажены, хоккейный клуб «Салават Юлаев» и Виктор Тихонов прервали трудовое соглашение по обоюдному согласию.
Мы желаем удачи и успехов Виктору», – говорится в сообщении клуба КХЛ.
В КХЛ Тихонов выступал за «Северсталь», СКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Всего в лиге провел 535 матчей и набрал 265 (138+127) очков.
Тихонов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015 и 2017 год).