Жена Тихонова: «Хоккей – захватывающий, но очень травмоопасный спорт. Средний пенсионный возраст игроков составляет от 28 до 30 лет»

Жена Виктора Тихонова высказалась о травматичности хоккея.

34-летний нападающий Виктор Тихонов написал обращение, в котором объявил о завершении карьеры, отметив, что его тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками профессионального спорта.

В , у которого действующий контракт с игроком, предположили, что хоккеист завершил карьеру под давлением.

«После полученных сообщений и «интересных» дискуссий по поводу нашего предыдущего поста, оставлю это видео здесь, чтобы просто напомнить, что такое хоккей – захватывающий, но очень травмоопасный спорт.

Средний пенсионный возраст хоккеистов составляет от 28 до 30 лет.

Очень советую посмотреть на статистику и НХЛ, чтобы понять серьезность травм и их количество, которые получает игрок за свою карьеру.

Также есть интервью экс-медика сборной России и в прошлом травматолога с 20-летним стажем, проработавшим в московском ЦИТО, Дмитрия Богдашевского, который четко объясняет причины травмоопасности.

Помимо износа тела игрока, есть еще и другая куча проблем в хоккее, как устаревшие технологии хоккейной экипировки. Но для этого нужен будет совершенно другой пост», – написала Евгения.