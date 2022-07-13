«Салават» о Тихонове: «Верим, что договор будет расторгнут по обоюдному согласию сторон»

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«Салават Юлаев» надеется на компромисс в ситуации с Виктором Тихоновым.

На прошлой неделе 34-летний форвард объявил о завершении карьеры при действующем контракте с уфимским клубом.

«Мы сейчас ведем переговоры со стороной Тихонова. Есть проект соглашения, который устраивает всех. Мы ждем, когда будут исполнены обязательства игроком по этому договору, связанные с выплатой компромиссной денежной компенсации. И она меньше суммы, положенной по контракту игрока за будущий сезон.

Верим, что мы закроем этот вопрос в мирном русле и договор с Тихоновым на сезон-2022/23 будет расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сообщил «Матч ТВ» источник в «Салавате».

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