«Салават» о Тихонове: «Верим, что договор будет расторгнут по обоюдному согласию сторон»

надеется на компромисс в ситуации с .

На прошлой неделе 34-летний форвард объявил о завершении карьеры при действующем контракте с уфимским клубом.

«Мы сейчас ведем переговоры со стороной Тихонова. Есть проект соглашения, который устраивает всех. Мы ждем, когда будут исполнены обязательства игроком по этому договору, связанные с выплатой компромиссной денежной компенсации. И она меньше суммы, положенной по контракту игрока за будущий сезон.

Верим, что мы закроем этот вопрос в мирном русле и договор с Тихоновым на сезон-2022/23 будет расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сообщил источник в «Салавате».