Дак об обмене в «Монреаль»: «Был немного шокирован. Но я рад, команда многообещающая»

поделился впечатлениями от обмена в «Монреаль».

«Чикаго» обменял 3-го номера драфта НХЛ-2019 в «Канадиенс», получив 2 выбора на драфте НХЛ-2022 (13-й и 66-й – Фрэнк Назар и Гэвин Хэйс).

21-летний канадец может стать ограниченно свободным агентом. За 3 сезона в НХЛ нападающий провел 152 матча и набрал 59 (19+40) очков. В Кубке Стэнли – 9 игр и 6 (1+5) баллов.

«Перед драфтом постоянно появляются разные слухи, это напряженное время. Мне позвонили за 5 минут до объявления, когда я ехал на каток.

Был немного шокирован. Но я очень рад оказаться в . Мне нравилось играть там. Команда хорошая, молодая и многообещающая.

С нетерпением жду, когда болельщики будут нас поддерживать», – сказал Дак.

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