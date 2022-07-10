Дак об обмене в «Монреаль»: «Был немного шокирован. Но я рад, команда многообещающая»

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Кирби Дак поделился впечатлениями от обмена в «Монреаль». 

«Чикаго» обменял 3-го номера драфта НХЛ-2019 в «Канадиенс», получив 2 выбора на драфте НХЛ-2022 (13-й и 66-й – Фрэнк Назар и Гэвин Хэйс). 

21-летний канадец может стать ограниченно свободным агентом. За 3 сезона в НХЛ нападающий провел 152 матча и набрал 59 (19+40) очков. В Кубке Стэнли – 9 игр и 6 (1+5) баллов. 

«Перед драфтом постоянно появляются разные слухи, это напряженное время. Мне позвонили за 5 минут до объявления, когда я ехал на каток. 

Был немного шокирован. Но я очень рад оказаться в «Монреале». Мне нравилось играть там. Команда хорошая, молодая и многообещающая.

С нетерпением жду, когда болельщики будут нас поддерживать», – сказал Дак. 

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