Третьяк побывал на 22-м по счету Федеральном Сабантуе: «Татары всегда удивляли сплоченностью и дисциплиной. Они как хоккеисты»

Владислав Третьяк посетил 22-й по счету Федеральный Сабантуй в Ульяновске.
«Когда был мой первый сабантуй? Это было лет десять назад. Как раз здесь, в Ульяновске.
Я раньше о нем слышал, но не знал изнутри. А потом увидел все это своими глазами.
Считаю, что очень важно, что мы сохраняем историю татарского народа, и очень здорово, что мы объединены этим праздником.
Люди здесь объединены спортом, музыкой, дружбой и любовью. Еще раз хочу сказать: татары меня всегда удивляли своей сплоченностью и дисциплиной. Они как хоккеисты. И в хоккей хорошо играют, и Кубок Гагарина выигрывали.
В Татарстане уделяют большое внимание спорту. Мне кажется, в Европе ни одной такой страны нет, где на душу населения столько спортивных объектов.
Мне как профессиональному спортсмену очень нравится, что и Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов столько времени и сил уделяют спорту», – заявил президент Федерации хоккея России.