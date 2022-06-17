Третьяк побывал на 22-м по счету Федеральном Сабантуе: «Татары всегда удивляли сплоченностью и дисциплиной. Они как хоккеисты»

посетил 22-й по счету Федеральный Сабантуй в Ульяновске.

«Когда был мой первый сабантуй? Это было лет десять назад. Как раз здесь, в Ульяновске.

Я раньше о нем слышал, но не знал изнутри. А потом увидел все это своими глазами.

Считаю, что очень важно, что мы сохраняем историю татарского народа, и очень здорово, что мы объединены этим праздником.

Люди здесь объединены спортом, музыкой, дружбой и любовью. Еще раз хочу сказать: татары меня всегда удивляли своей сплоченностью и дисциплиной. Они как хоккеисты. И в хоккей хорошо играют, и Кубок Гагарина выигрывали.

В Татарстане уделяют большое внимание спорту. Мне кажется, в Европе ни одной такой страны нет, где на душу населения столько спортивных объектов.

Мне как профессиональному спортсмену очень нравится, что и Минтимер Шаймиев и столько времени и сил уделяют спорту», – заявил президент Федерации хоккея России.