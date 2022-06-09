Ферраро о Кучерове: «Даже если здание будет рушиться, он не будет выглядеть взволнованным»

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Экс-форвард Рэй Ферраро отметил сдержанность нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

«Мне кажется, что он может стоять с шайбой и не выглядеть взволнованным даже в том случае, если вокруг него будет рушиться здание.

Он никогда не выглядит так, будто спешит. У него может не быть ни времени, ни свободного пространства, а он все равно не будет расставаться с шайбой и вдруг найдет свободную зону. Большинству подобное не по силам.

Порой он выглядит отрешенным, но в это время он словно осматривается, пытается понять, где он должен оказаться», – заявил Ферраро.

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