Генменеджер «Авангарда»: «Малыхин закроет дефицитную позицию центра 3-4 звена. Беляков много блокирует, что важно для нашей системы»

Теги Авангард Алексей Волков КХЛ Федор Малыхин Федор Беляков Хоккей

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал подписание Малыхина и Белякова. 

«Малыхин закроет дефицитную сейчас позицию центрального нападающего 3-4 звена. Это мастеровитый игрок с бойцовским характером, способный производить большой объем черновой работы, а также играть в меньшинстве.

Солидный опыт выступления в КХЛ и открытый характер Федора помогут нам создать хорошую атмосферу в раздевалке.

Беляков – праворукий защитник, один из лучших игроков обороны в лиге при игре в меньшинстве. Самоотверженный, бесстрашный, может заступиться за партнеров.

Всегда блокирует много бросков, что важно для нашей системы игры, в прошлом сезоне заблокировал 103 броска в 31 матче», – сказал Алексей Волков

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