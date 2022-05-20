Директор «Металлурга»: «Есть договоренность с Майе о подписании контракта. Есть вариант с хорошим центральным нападающим уровня 1-2 звена»

Спортивный директор поделился мыслями о селекции команды.

– Какие позиции постараетесь усилить в межсезонье?

– Пока что пытаемся сохранить всех тех, кто у нас есть.

По защитникам чуть-чуть не получилось, потому что Пашнин и Хультстрем уехал. Взяли Еременко из Минска, Хохлова из «Северстали». Может быть, будет еще какой-нибудь молодой парень.

Пока что пытаемся сохранить костяк команды. Изменения будут, но они не будут существенными.

– Олкинуора, Виделль и Хультстрем ушли. Будете искать на их позиции хоккеистов из Северной Америки?

– У нас пока есть договоренность с о заключении нового контракта. Также подписаны Лайпсик и Керри.

Нам нужен вратарь хорошего уровня, защитник и, может быть, центральный нападающий.

– В какое звено ищете центра?

– Посмотрим. В первой тройке у нас есть Майе и Керри, которых мы можем перевести на край. Есть вариант с хорошим центральным нападающим. Он будет уровня 1-2 звена, – сказал .