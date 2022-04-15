Мэт Робинсон завершил карьеру. Он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, провел 438 матчей в КХЛ

Защитник Мэт Робинсон объявил о завершении игровой карьеры.
35-летний канадец сделал заявление после завершения выступлений в Кубке Гагарина в составе СКА.
«После 13 сезонов на профессиональном уровне и 17 лет за границей настало время повесить коньки на гвоздь и начать новую главу. Не мог представить, что любимая игра станет делом всей жизни.
Я искренне благодарен всем, кто поддерживал меня все эти годы: родителям, брату, друзьям и больше всего – жене. Без вас этого всего не было бы.
Непросто играть в хоккей, будучи так далеко от дома, и вы всегда были со мной и поддерживали меня, несмотря ни на что», – сказал Робинсон.
В КХЛ хоккеист выступал за четыре команды – рижское «Динамо», московское «Динамо», ЦСКА и СКА.
Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.
Всего Робинсон провел 438 матчей в КХЛ и набрал 194 (61+133) очка. В плей-офф на его счету 34 (14+20) балла в 113 играх.