Мэт Робинсон завершил карьеру. Он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, провел 438 матчей в КХЛ

Защитник объявил о завершении игровой карьеры.

35-летний канадец сделал заявление после завершения выступлений в Кубке Гагарина в составе СКА.

«После 13 сезонов на профессиональном уровне и 17 лет за границей настало время повесить коньки на гвоздь и начать новую главу. Не мог представить, что любимая игра станет делом всей жизни.

Я искренне благодарен всем, кто поддерживал меня все эти годы: родителям, брату, друзьям и больше всего – жене. Без вас этого всего не было бы.

Непросто играть в хоккей, будучи так далеко от дома, и вы всегда были со мной и поддерживали меня, несмотря ни на что», – сказал Робинсон.

В КХЛ хоккеист выступал за четыре команды – рижское «Динамо», московское , и СКА.

Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.

Всего Робинсон провел 438 матчей в и набрал 194 (61+133) очка. В плей-офф на его счету 34 (14+20) балла в 113 играх.