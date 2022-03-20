Малкин – 2-й игрок в истории «Питтсбурга» с 1000 минут штрафа. Рекорд у Кевина Стивенса – 1048

– 2-й игрок в истории с 1000 минут штрафа.

Российский нападающий получил малый штраф за атаку вратаря в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (4:1).

У него стало 1000 минут штрафа в 967 матчах в НХЛ. Рекорд клуба по штрафным минутам принадлежит Кевину Стивенсу (1048 в 522 матчах).

Кроме того, Малкин – 6-й россиянин в истории НХЛ с 1000 или более минут штрафа.

В топ-5 входят (1409 в 571 матче), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085) и Игорь Уланов (1151 в 739).

Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, победную против «Аризоны». Он не забивал 6 игр