Малкин – 2-й игрок в истории «Питтсбурга» с 1000 минут штрафа. Рекорд у Кевина Стивенса – 1048

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Евгений Малкин – 2-й игрок в истории «Питтсбурга» с 1000 минут штрафа.

Российский нападающий получил малый штраф за атаку вратаря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

У него стало 1000 минут штрафа в 967 матчах в НХЛ. Рекорд клуба по штрафным минутам принадлежит Кевину Стивенсу (1048 в 522 матчах). 

Кроме того, Малкин – 6-й россиянин в истории НХЛ с 1000 или более минут штрафа. 

В топ-5 входят Андрей Назаров (1409 в 571 матче), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), Алексей Ковалев (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085) и Игорь Уланов (1151 в 739). 

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