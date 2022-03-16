Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной». Это 3-й показатель по скорости в истории «Монреаля»

Форвард сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной».

«Канадиенс» уступили «Койотис» (3:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний американец во 2-м периоде отметился двумя заброшенными шайбами с интервалом в 8 секунд.

Это 3-й показатель в истории клуба. Столько же секунд потребовалось в 1944 году, а быстрее были Пит Маховлич в 1971 году (5 секунд) и Стефан Рише в 1987 году (7 секунд).

Также дубль Кофилда стал самым быстрым в за 5 лет. В 2017 году с таким же интервалом ворота дважды поразил Радек Факса, выступавший за «Даллас».

В активе нападающего стало 27 (11+16) очков в 45 играх сезона.