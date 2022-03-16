Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной». Это 3-й показатель по скорости в истории «Монреаля»

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Форвард «Монреаля» Коул Кофилд сделал дубль за 8 секунд в матче с «Аризоной».

«Канадиенс» уступили «Койотис» (3:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний американец во 2-м периоде отметился двумя заброшенными шайбами с интервалом в 8 секунд. 

Это 3-й показатель в истории клуба. Столько же секунд потребовалось Морису Ришару в 1944 году, а быстрее были Пит Маховлич в 1971 году (5 секунд) и Стефан Рише в 1987 году (7 секунд). 

Также дубль Кофилда стал самым быстрым в НХЛ за 5 лет. В 2017 году с таким же интервалом ворота дважды поразил Радек Факса, выступавший за «Даллас». 

В активе нападающего стало 27 (11+16) очков в 45 играх сезона. 

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