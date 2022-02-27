КХЛ о рижском «Динамо»: «Интересная, самобытная команда, подарившая фанатам много ярких моментов»

В прокомментировали решение рижского покинуть состав лиги.

«Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания в 2008 году. Это интересная и самобытная команда, подарившая болельщикам множество ярких моментов.

На данный момент рижское «Динамо» уже завершило участие в сезоне-2021/22. В ближайшее время клубы будут подавать заявки на участие в следующем сезоне согласно регламенту. Если клуб не подаст заявку на участие в следующем сезоне, он не будет включен в число участников чемпионата», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

Как сужалась география КХЛ: последовательно лишились Чехии, Украины, Словакии и Хорватии