Защитник «Каролины» Деанджело: «Свечников – доминирующий игрок. Он великолепен, и его ждет награда»

Энтони Деанджело высоко оценил уровень игры партнера по «Каролине» .

«Свеч – доминирующий игрок. Он отлично катается, мощный парень.

Когда он играет на своем лучшем уровне, это делает нашу команду намного более сильной и разнообразной. Он великолепен, и его точно ждет награда за то, что он делает», – заявил защитник.

В текущем сезоне 21-летний Свечников набрал 44 (20+24) очка за 44 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Свечников снова зажигает в «Каролине»: сделал дубль против «Миннесоты». Мог быть хет-трик – не попал в пустые ворота