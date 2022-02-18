Защитник «Каролины» Деанджело: «Свечников – доминирующий игрок. Он великолепен, и его ждет награда»

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Энтони Деанджело высоко оценил уровень игры партнера по «Каролине» Андрея Свечникова.

«Свеч – доминирующий игрок. Он отлично катается, мощный парень.

Когда он играет на своем лучшем уровне, это делает нашу команду намного более сильной и разнообразной. Он великолепен, и его точно ждет награда за то, что он делает», – заявил защитник.

В текущем сезоне 21-летний Свечников набрал 44 (20+24) очка за 44 матча в НХЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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