Тарасенко о поддержке болельщиков «Сент-Луиса»: «Она никогда не может надоесть. Спасибо, что так эмоционально реагируете на мою игру»

Нападающий отреагировал на скандирование болельщиков «Vladdy! Vladdy!» после матча чемпионата против «Чикаго» (5:1).

«Для меня такая поддержка многое значит. Она никогда не может надоесть.

Спасибо болельщикам, которые так эмоционально реагируют на мою игру и на игру «Блюз».

Мы знали, что «Чикаго» – отличная команда, которая здорово себя чувствует на контратаках, поэтому постарались сыграть без ошибок и лишить их шансов.

Думаю, вы согласитесь: мы проделали хорошую работу», – сказал Тарасенко.

Тарасенко забил 16-й гол в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 41 очко в 42 играх