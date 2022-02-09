Стогниенко о работе на матче сборной России по хоккею: «Было понятно, что разочек скажу про футболистов. Один раз назвал шайбу мячом»

Комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от работы на матче сборной России по хоккею против Швейцарии (1:0) на Олимпиаде-2022.

«Казалось, что на чемпионате Европы по футболу столько времени не тратил на подготовку. Cпециально пересмотрел почти все матчи сборной на Кубке Первого канала. Много читал, звонил в Швейцарию, в Пекин корреспондентам Александру Абрамову и пресс-атташе Александру Бедареву. Потратил дней пять, чтобы подготовиться.

До этого комментировал хоккей на Кубке мира в 2016 году в сети, а в эфире федерального канала еще нет. Было сложно, темп и ритм совсем другой, нужно было к нему привыкнуть, еще и в паре с уважаемым человеком, Андреем Васильевичем [Николишиным].

Критика со стороны зрителей трансляции? Было понятно, что хотя бы разочек скажу про футболистов. Но все остальное было по делу. Из недостатков – нужно быть активнее в репортаже, за этот матч вроде привык к темпу. Думаю, в следующем матче будет бодрее. Один раз назвал шайбу мячом. Оговорка, такие вещи происходят автоматически.

Так лучше не делать, но в данном случае серьезной ошибкой это не являлось. Думаю, многие болельщики скорее улыбнулись, тем более что забили ногой», – сказал Стогниенко.

Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. И для него это не дебют