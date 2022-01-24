Алексей Жамнов: «Неправильно говорить, что у России железобетонные шансы на золото, но все будет зависеть только от нас»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал мнения о том, что его команда – главный фаворит Олимпиады-2022 в Пекине.

«Отсутствие игроков из НХЛ – минус для всего хоккея. Всегда хочется, чтобы на Олимпиаду приезжали сильнейшие.

С другой стороны, есть Олимпиада. Ее золотая медаль остается на всю жизнь. Для нас это большая ответственность. Мы это прекрасно понимаем.

Неправильно говорить, что у нас железобетонные шансы на золотые медали. Это спорт. В Пхенчхане никто не думал, что немцы дойдут до финала. Сами вспомните этот финал.

Все будет зависеть только от нас. Если мы сыграем в каждом матче так, как мы можем, у нас все получится», – сказал тренер.

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