Третьяк о потолке зарплат КХЛ: «Ничего не поменяется дальше. Переманить россиян из НХЛ в наших интересах, надо побеждать на ЧМ»

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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о потолке зарплат в КХЛ.

ЦСКА и вы лично были против ведения жесткого потолка. Однако в КХЛ выросла интрига, появился новый чемпион, в нынешнее межсезонье подтянулось несколько команд. Вам по-прежнему не нравится эта реформа?

– Все осталось по-прежнему. В финале, как и недавно, снова встречались «Авангард» и ЦСКА.

– Прошел всего год с момента введения жесткого потолка.

– Дальше тоже ничего не поменяется.

Пока я не увидел, чтобы потолок привнес что-то новое. Мы только потеряли возможность приглашать в Россию кого-то из игроков, выступающих в НХЛ.

В наших интересах переманить оттуда как можно больше хоккеистов. Нам надо побеждать на чемпионате мира, поэтому лучше иметь здесь как можно больше сильных кандидатов в сборную России.

– От сезона сенсаций не ждете?

– Претенденты все те же – ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Может, и «Магнитка» подтянется.

– А «Трактор»?

– Состав в Челябинске собрали хороший. Неплохо выглядели. Но смогут ли удержаться после такого старта? Спорт – непредсказуемая штука.

Тот же «Авангард» прошлый сезон начинал не очень хорошо, но потом стал добавлять с каждой игрой, сильно выступил в плей-офф и завоевал Кубок Гагарина. Молодцы! – заявил Третьяк.

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