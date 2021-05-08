Прохоркин и Плотников могут покинуть «Магнитку» («СЭ»)

«Магнитка» рассматривает варианты расставания с форвардами Николаем Прохоркиным и Сергеем Плотниковым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сроки соглашений игроков рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Плотникова составляет 75 млн рублей в год, Прохоркина – 65 млн рублей.

В прошлом сезоне КХЛ 27-летний Прохоркин провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 (12+14) очков. В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 12 играх

30-летний Плотников набрал 43 (13+30) очка в 58 матчах регулярки и 9 (3+6) баллов в 12 играх плей-офф.