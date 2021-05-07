Овечкин не сыграет с «Филадельфией». Он пропустит 11 матчей НХЛ в сезоне впервые в карьере

Капитан «Вашингтона» пропустит матч против «Филадельфии» из-за травмы нижней части тела.

Игра состоится 9 мая.

Россиянин не вошел в состав команды из-за травмы в 7-й раз в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее он также пропустил 4 игры после попадания в ковид-протокол.

Таким образом, Овечкин пропустит игру в 11-й раз в сезоне.

Форвард еще не пропускал больше 10 матчей за сезон. В сезоне-2009/10 он не принял участия в 10 играх, пропустив 6 матчей из-за травмы плеча и 4 из-за дисквалификации.

Ни в одном другом сезоне Овечкин не пропускал более 4 игр.

За 16 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил в общей сложности всего 40 матчей.

Напомним, 4 мая россиянин вернулся в состав , но провел всего одну смену в игре с «Рейнджерс».