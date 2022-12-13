Открылась регистрация на любительский кубок биатлонистов Pioner Cup. Он пройдет в четыре этапа

Открылась регистрация на 6-ой кубок среди биатлонистов любителей Pioner Cup. В кубке будет 4 этапа соревнований. Стоимость слотов будет повышаться по мере выкупа мест.

Расписание этапов:

1 этап – 21 января, PIONER CUP SPRINT

Доступные дистанции: MASTERS 7,5 км, основная гонка 4,5 км, детские забеги 500 м, 1000 м, 1500 м

2 этап – 11 февраля, PIONER CUP INDIVIDUAL RACE

Доступные дистанции: MASTERS 11 км, основная гонка 6,6 км, детские забеги 500 м, 1000 м, 1500 м

3 этап – 23 февраля, PIONER CUP MASS START

Доступные дистанции: MASTERS 7,5 км, основная гонка 4,5 км, детские забеги 500 м, 1000 м, 1500 м

4 этап – 18 марта, Классическая эстафета и SINGLE MIXED

Доступный формат: классическая эстафета (4 человека, минимум 1 женщина), Single Mixed (команда 2 человека, каждый бежит 2 этапа)

Принять участие в соревнованиях Pioner Cup может каждый любитель биатлона. Организаторы выдают участникам винтовки, а инструкторы перед каждой гонкой обучают основным правилам стрельбы. Лыжную экипировку можно взять в прокат на территории стартов за дополнительную плату.

Ознакомиться с дополнительной информацией об этапах кубка можно на сайте Pioner Cup. Следить за новостями организаторов можно в соцсетях.