Кандидат в президенты МОК Ватанабе посетит Москву 10 марта
Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабе 10 марта посетит Москву.
В рамках визита пройдет пресс-конференция на базе сборной России по художественной гимнастике в подмосковном Новогорске.
Ватанабэ является одним из семи кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы главы организации пройдут 20 марта в Афинах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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