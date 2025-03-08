1

Кандидат в президенты МОК Ватанабе посетит Москву 10 марта

Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабе 10 марта посетит Москву.

В рамках визита пройдет пресс-конференция на базе сборной России по художественной гимнастике в подмосковном Новогорске.

Ватанабэ является одним из семи кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы главы организации пройдут 20 марта в Афинах. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Моринари Ватанабе
FIG
ТАСС
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Три российских судьи получили нейтральный статус и смогут работать на международных турнирах по спортивной гимнастике
6 марта, 14:22
Михаил Дегтярев: «Находясь под жесткими санкциями, мы, к сожалению, не увеличивали штат, не формировали команду защиты. Это была грубая ошибка»
86 марта, 10:03
Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним
184 марта, 09:50
Главные новости
49-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на Кубке мира в Баку
22сегодня, 11:20
Яна Батыршина: «Борисова – очень сильная, но вернуться на международную арену будет непросто. Будут придерживать, присматриваться»
вчера, 14:27
Мария Борисова: «Кумиров в художественной гимнастике у меня нет. Смотрю выступления многих гимнасток, стараюсь брать от каждой то, что нравится»
6 марта, 16:30
Художественная гимнастика. Кубок чемпионок имени Кабаевой. Борисова победила в личном многоборье и отдельных упражнениях
36 марта, 15:54
Три российских судьи получили нейтральный статус и смогут работать на международных турнирах по спортивной гимнастике
6 марта, 14:22
Родионенко об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Видимо, у FIG есть для него основания. Я думаю, что это окончательное решение»
16 марта, 11:54
Маринов о получении нейтрального статуса: «Я пока об этом не думаю. Главная задача — восстановить плечо»
6 марта, 10:57
Ангелина Мельникова: «Я рада возможности вернуться на международную арену. Цель – чемпионат мира в Джакарте»
26 марта, 10:19
Алфосов о российских гимнастах на Кубке мира: «Возможно, есть вариант войти в число участников этапа в Хорватии в апреле»
16 марта, 07:37
Гимнаст Маринов восстанавливается после травмы плеча и не выступит на ближайших этапах Кубка мира
6 марта, 07:08
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
422 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13