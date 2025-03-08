Кандидат в президенты МОК Ватанабе посетит Москву 10 марта

Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабе 10 марта посетит Москву.

В рамках визита пройдет пресс-конференция на базе сборной России по художественной гимнастике в подмосковном Новогорске.

Ватанабэ является одним из семи кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы главы организации пройдут 20 марта в Афинах.