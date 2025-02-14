10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать главным тренером сборной России по художественной гимнастике (Sport Baza)
Об этом сообщает Sport Baza со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее пост главного тренера покинула Ирина Винер, занимавшая его с 2001 года.
Капранова – 10-кратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы. С 2024 года она является вице-президентом объединенной Федерации гимнастики России.
«По словам источников, на данный момент у руководителей федерации нет пока единого мнения по кандидатуре главного тренера. Поэтому, сейчас приоритетной считается позиция назначить временную кандидатуру.
И здесь пока приоритет отдается многократной чемпионке мира и Европы Ольге Капрановой, которая сейчас занимает пост вице-президента объединенной федерации гимнастики. При этом также обсуждается вариант, при котором впоследствии она будет назначена главным тренером сборной России на постоянной основе», – говорится в сообщении.
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