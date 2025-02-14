10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать главным тренером сборной России по художественной гимнастике (Sport Baza)

Ольга Капранова может начать исполнять обязанности главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Об этом сообщает Sport Baza со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее пост главного тренера покинула Ирина Винер, занимавшая его с 2001 года.

Капранова – 10-кратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы. С 2024 года она является вице-президентом объединенной Федерации гимнастики России.

«По словам источников, на данный момент у руководителей федерации нет пока единого мнения по кандидатуре главного тренера. Поэтому, сейчас приоритетной считается позиция назначить временную кандидатуру.

И здесь пока приоритет отдается многократной чемпионке мира и Европы Ольге Капрановой, которая сейчас занимает пост вице-президента объединенной федерации гимнастики. При этом также обсуждается вариант, при котором впоследствии она будет назначена главным тренером сборной России на постоянной основе», – говорится в сообщении.