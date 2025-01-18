Призер чемпионата мира из США гимнаст Молдауэр дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Призер чемпионата мира из США дисквалифицирован за антидопинговое нарушение.

Американец Юл Молдауэр , который является двукратным бронзовым призером ЧМ по спортивной гимнастике (2017, 2023), отстранен на 16 месяцев за нарушение порядка предоставления информации допинг-офицерам о своем местонахождении.

Об этом сам спортсмен сообщил в соцсети со ссылкой на решение Антидопингового агентства США (USADA).

Молдауэр отметил, что сам виноват в ошибках, и не намерен подавать апелляцию. При этом он подчеркнул, что никогда не сдавал положительных допинг-проб.

Срок отстранения завершился в январе 2026 года.