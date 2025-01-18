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Призер чемпионата мира из США гимнаст Молдауэр дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Призер чемпионата мира из США дисквалифицирован за антидопинговое нарушение.

Американец Юл Молдауэр, который является двукратным бронзовым призером ЧМ по спортивной гимнастике (2017, 2023), отстранен на 16 месяцев за нарушение порядка предоставления информации допинг-офицерам о своем местонахождении.

Об этом сам спортсмен сообщил в соцсети со ссылкой на решение Антидопингового агентства США (USADA).

Молдауэр отметил, что сам виноват в ошибках, и не намерен подавать апелляцию. При этом он подчеркнул, что никогда не сдавал положительных допинг-проб.

Срок отстранения завершился в январе 2026 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Юла Молдауэра
спортивная гимнастика
logoсборная США
USADA
Юл Молдауэр
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