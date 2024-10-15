Ирина Винер: «Я плохая бабушка. Мне не хватало времени сначала на сына, теперь и на внуков. Мои дети – гимнастки»

Ирина Винер назвала себя плохой бабушкой.

В июле главному тренеру сборной России по художественной гимнастике исполнилось 76 лет.

«Каждый день я делаю гимнастику и занимаюсь хореографией для поддержания формы. Мое обязательное упражнение – я показываю им (гимнасткам) на тренировках, что нужно делать, по мере своих возможностей. Как нужно прыгать, танцевать, передавать образ. Многое объясняю, но иногда приходится и показывать.

Какая я бабушка? Плохая. Мне не хватало времени сначала на сына, теперь и на внуков. Мои дети – гимнастки», – сказала Винер на премии «Мы верим твердо в героев спорта».