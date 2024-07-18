Артисты церемонии открытия Олимпиады пригрозили забастовкой из-за условий труда

Теги происшествия открытие Олимпиада-2024 Гимнастика

Артисты, которые должны участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже 26 июля, пригрозили организаторам забастовкой.

Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT). Недовольство артистов связано с условиями труда, в том числе оплатой, также они указывают на нарушение договоров.

Отмечается, что переговоры с оргкомитетом Парижа-2024 и агентством Paname 24, которое работает над церемонией открытия, на данный момент не привели к прогрессу.

Программа открытия Олимпиады предполагает, что 26 июля около 3000 танцоров, музыкантов и актеров выступят в шоу. Оно состоится на реке Сене, в том числе на набережных и мостах.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
МОКу, прежде, чем выбирать страну проведения Олимпиады, следовало бы изучить историю, и понять, что забастовка - священная скрепа французов
+19
-3
+16
Париж без забастовок и не Париж вовсе.
+7
-2
+5
Нашли правильное время чтобы нагнуть организаторов ОИ.
+6
-2
+4
Ответ Ебздрогыч
Главное, чтобы они революцию не затеяли во время игр
пока разговоры об оплате - революция не грозит. но лучше не тянуть с решением, а то могут и политические требования появиться.
+2
-1
+1
Пффф, испугали. Чуть что Макрон с Мбаппе вальс под Марсельезу станцуют. А мэр Парижа покажет чудеса жонглирования, используя 3-ю руку, выросшую после купания в Сене.
+1
-1
0
"Давно не было и вот опять." Да тысячу раз раз такое было, напугали Ежа Макрона своей... Труппа то интернациональная хочется надеяться. Некоторые из за лишние гроши прогнутся. Так то вот жить и работать в рассаднике либетарЬянства, мать их ети...
0
0
0
папа камерунец, мама сенегалка а бастуешь в Париже
0
0
0
Оказывается не только в Катар е всё так плохо!
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
МОКу, прежде, чем выбирать страну проведения Олимпиады, следовало бы изучить историю, и понять, что забастовка - священная скрепа французов
В Англии и Германии тоже любят регулярные забастовки устраивать.
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
пока разговоры об оплате - революция не грозит. но лучше не тянуть с решением, а то могут и политические требования появиться.
И опять гимн переписывать, ля мёрд...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий