Артисты церемонии открытия Олимпиады пригрозили забастовкой из-за условий труда

Артисты, которые должны участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже 26 июля, пригрозили организаторам забастовкой.

Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT). Недовольство артистов связано с условиями труда, в том числе оплатой, также они указывают на нарушение договоров.

Отмечается, что переговоры с оргкомитетом Парижа-2024 и агентством Paname 24, которое работает над церемонией открытия, на данный момент не привели к прогрессу.

Программа открытия Олимпиады предполагает, что 26 июля около 3000 танцоров, музыкантов и актеров выступят в шоу. Оно состоится на реке Сене, в том числе на набережных и мостах.