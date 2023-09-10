Гимнастка Максимова: «О дальнейших выступлениях за сборную Сирии пока ничего определенного сказать не могу. Буду тренироваться в России»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике ТАСС Александра Максимова сборная Сирии Гимнастика

Гимнастка Александра Максимова не знает, когда в следующий раз выступит за Сирию.

16-летняя спортсменка представляла эту страну на Панарабских играх, где завоевала два золота – в личном многоборье и на брусьях.

«О своих дальнейших выступлениях за сборную Сирии я пока ничего определенного сказать не могу. После Кубка России буду продолжать тренироваться у себя во Владимирской области.

Но вообще клево было на тех Играх, я побывала на международных соревнованиях и получила огромный опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем.

Сейчас Россию не допускают до международных стартов, а мне представилась возможность выступить за рубежом», – сказала Максимова. 

На Кубке России гимнастка заняла в финале личного многоборья 21-е место, в квалификации она была 26-й.

«В финале многоборья я выступила намного лучше, чем в квалификации. Собралась и прошла все снаряды без падений. Да и вообще после опробования я стала куда уверенней в себе», – отметила Максимова. 

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1 комментарий

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Назар Игорь
Трудно планировать будущее девушке в арабской стране. Не исключено что завтра выдадут замуж, оденут паранджу и будешь девятой женой в гареме.
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