Ирина Винер: «День флага – знаковый для нас праздник. Дай бог, чтобы флаг России всегда развевался над головами наших спортсменов»

Ирина Винер назвала знаковым праздником день флага России.

Винер посетила гала-концерт ко Дню Государственного флага РФ (22 августа) с участием спортсменок из национальной сборной по художественной гимнастике.

«В отсутствие международных соревнований для нас сейчас это как глоток свежего воздуха. Сегодня здесь собралась вся Россия: будут выступать дети из Хабаровска, из Республики Саха (Якутия), из Калмыкии, из Краснодара и других уголков нашей страны.

День флага – знаковый для нас праздник, потому что над нашими детьми вот уже много лет развевается флаг нашей страны и играет гимн нашей Родины.

Флаг для нас – огромное счастье, дай бог, чтобы флаг России всегда развевался над головами наших спортсменов и в художественной гимнастике в частности», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.