Ирина Винер: «День флага – знаковый для нас праздник. Дай бог, чтобы флаг России всегда развевался над головами наших спортсменов»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

Ирина Винер назвала знаковым праздником день флага России.

Винер посетила гала-концерт ко Дню Государственного флага РФ (22 августа) с участием спортсменок из национальной сборной по художественной гимнастике.

«В отсутствие международных соревнований для нас сейчас это как глоток свежего воздуха. Сегодня здесь собралась вся Россия: будут выступать дети из Хабаровска, из Республики Саха (Якутия), из Калмыкии, из Краснодара и других уголков нашей страны.

День флага – знаковый для нас праздник, потому что над нашими детьми вот уже много лет развевается флаг нашей страны и играет гимн нашей Родины.

Флаг для нас – огромное счастье, дай бог, чтобы флаг России всегда развевался над головами наших спортсменов и в художественной гимнастике в частности», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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