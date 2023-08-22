Выступающая за Сирию гимнастка Александра Максимова выступит на Кубке России

Гимнастка сборной Сирии Александра Максимова выступит на Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

Максимовой 16 лет. Ранее она выступала за Сирию на Панарабских играх, где завоевала два золота – в личном многоборье и на брусьях.

«Максимова заявлена для участия в Кубке России от своего региона (Владимирской области – Sports.ru), она имеет право выступать на наших турнирах.

Хочу также отметить, что эта гимнастка до перехода в Сирию не претендовала на место в составе национальной команды», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.