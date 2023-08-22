Выступающая за Сирию гимнастка Александра Максимова выступит на Кубке России

Теги спортивная гимнастика Валентина Родионенко Кубок России сборная России жен (прыжки на батуте) Александра Максимова сборная Сирии Гимнастика

Гимнастка сборной Сирии Александра Максимова выступит на Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

Максимовой 16 лет. Ранее она выступала за Сирию на Панарабских играх, где завоевала два золота – в личном многоборье и на брусьях.

«Максимова заявлена для участия в Кубке России от своего региона (Владимирской области – Sports.ru), она имеет право выступать на наших турнирах.

Хочу также отметить, что эта гимнастка до перехода в Сирию не претендовала на место в составе национальной команды», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

1 комментарий

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Назар Игорь
Под каким флагом выйдет она на представление? Под флагом Владимирской области?
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