Александра Солдатова: «Я почувствовала, насколько сильно хочу быть в гимнастике. Хочу прийти в нормальную форму и показывать красоту»

Александра Солдатова рассказала о желании остаться в художественной гимнастике.

22 августа четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике участвует в гала-концерте, посвященном Дню государственного флага. Мероприятие проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой.

Солдатовой 25 лет, в марте у нее родился сын. Спортсменка завершила карьеру в 2020 году.

«Сегодня я выступаю под песню «Летний дождь». Безумно красивая композиция. У меня был большой перерыв, и это первый выход. Я была счастлива даже вчера, когда мы репетировали. Мне было мало.

Когда я вчера закончила, Ирина Александровна (Винер) говорила: «Давай еще, тебя мало». Я почувствовала, насколько сильно хочу быть в гимнастике. Очень сильно соскучилась. Это будет красиво, это будет с душой – все как я люблю.

Я давно разговаривала с Ириной Александровной. Как только я смогу отъезжать от малыша больше, чем на час, то я хочу вернуться. Начать с концертов, маленьких партий. Потом хочу прийти в нормальную форму и показывать красоту. Я считаю, что та гимнастика, которую я делала – это красиво. Раньше я стеснялась так говорить.

Наш спорт – это искусство. Огромный поклон Ирине Александровне, что она показывает это людям. На концертах ты просто выходишь и кайфуешь. Даже вчера я смотрела на репетиции другие номера и не могла оторваться. Казалось бы, меня ничем не удивить: эти песни я знаю, этих гимнасток я видела.

Сын остался с бабушкой. Я готовилась к этому: покушать оставила, время рассчитала, под сон подстроила. Мы всегда на связи. Я выступлю и сразу поеду домой, не останусь до конца. Выступать буду со спокойной душой», – сказала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике.