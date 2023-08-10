Артур Далалоян: «Какие есть основания, чтобы оставлять российских спортсменов без флага? Я считаю, что их нет»

Гимнаст Артур Далалоян заявил, что не согласится выступать под нейтральным флагом.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

– Вы недавно сказали, что выступать без флага – дно. Получается, вы не согласны выступать не под флагом России?

– Да, конечно. Какие есть основания, чтобы оставлять нас без флага? Я считаю, что их нет, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.