Артур Далалоян: «Какие есть основания, чтобы оставлять российских спортсменов без флага? Я считаю, что их нет»

Теги спортивная гимнастика МОК сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян заявил, что не согласится выступать под нейтральным флагом.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

– Вы недавно сказали, что выступать без флага – дно. Получается, вы не согласны выступать не под флагом России?

– Да, конечно. Какие есть основания, чтобы оставлять нас без флага? Я считаю, что их нет, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

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