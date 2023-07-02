Валентина Родионенко: «Игнатьев закончил карьеру. Никита устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать»

Валентина Родионенко сообщила, что гимнаст Никита Игнатьев завершил спортивную карьеру.

«Никита закончил свою карьеру, в последний раз он выходил на помост еще в прошлом сезоне. Игнатьев устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать. Никита видел, что ребята молодые уже поджимают, и смысла продолжать тренироваться уже не было.

Это талантливый спортсмен, который во многом сумел себя реализовать в гимнастике. Но у каждого есть свой потолок, чтобы подняться выше, Никите, на мой взгляд, немного не хватило характера. А в спорте высших достижений умение бороться до конца является одним из главных качеств», – сказала старший тренер сборной России.

31 год. На его счету два золота чемпионатов Европы в командном первенстве.