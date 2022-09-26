«Кабаева придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира». Гимнастка Крамаренко о соревнованиях в Москве

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась эмоциями от участия в турнире «Небесная Грация», организованном по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Соревнования проходили в Москве в декабре 2021 года с участием 13 стран. Крамаренко стала победительницей турнира.

– Вы выступали на турнире «Небесная Грация», каково это принимать участие в соревновании, будучи единственной представительницей страны?

– Знаете, как в космос, ничего не понимала, хотела выступить достойно и не подвести Алину Маратовну Кабаеву. Она придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира.

– Многие сравнивают ваш стиль с Алиной Кабаевой. Вы это воспринимаете как комплимент или хочется запомниться как индивидуальность?

– Алина Кабаева – любовь миллионов! Она эталон и наше солнце в художественной гимнастике! Неподражаемая! Мне тоже хочется найти свой стиль, но учиться всегда буду у наших лучших спортсменок, беру от всех и делаю свое, – сказала Крамаренко.