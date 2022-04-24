Екатерина Веденеева: «До сих пор не могу понять судейство в художественной гимнастике. Одна судья говорит, что ей не нравятся мои булавы. Подходит другая и сообщает: булавы просто отпад»

Гимнастка сборной Словении Екатерина Веденеева раскритиковала судейскую систему в художественной гимнастике.

– Как высококвалифицированный спортсмен, который уже пять лет выступает за Словению на мировом уровне, а до этого выступала за Россию, до сих пор не могу понять систему судейства в нашем виде спорта. Не могу ее проанализировать, понять даже по своим выступлениям.

– Оценку за артистизм тоже не понимаете?

– Именно эту оценку понять вообще не могу, особенно сейчас. Во-первых, на эту оценку нельзя подать протест, поэтому с ней можно делать что хочешь и оставаться безнаказанным. Во-вторых, вкусы у всех разные. Ко мне подходит одна судья и говорит, что ей вообще не нравятся мои булавы, что это за танцы. Подходит другая и сообщает, что булавы просто отпад.

Эти две судьи сидят и оценивают на следующих соревнованиях именно артистизм, что они могут поставить? Нужно привести систему судейства артистизма к какой-то закономерности, чтобы можно было оперировать тем, что гимнастка сделала то-то и то-то, поэтому судья ставит так-то и так-то.

Ко мне подходят и говорят, что я зачем-то улыбалась во время упражнения под французскую песню. Отвечаю: «А вы знаете, что это песня про любовь?» На что слышу, что героиня песни скучает по своему жениху, что не место там улыбкам. Но скучать и любить можно по-разному, кто сказал, что любовь – это обязательно трагедия и грусть?

И бригаду, оценивающую артистизм, не могу понять вообще. Можно понять тех, кто оценивает трудность, там всегда можно прицепиться к чему-то, нет идеальных гимнасток, нет или почти никогда не бывает идеального исполнения.

– Когда вы стали понимать все расклады по судейству, не возникло ощущения, что это классический дурдом?

– Да.

– И как жить в дурдоме?

– Я люблю не дурдом, а то, что делаю. Очень люблю процесс тренировок, что-то придумывать, менять. Не люблю соревнования именно потому, что выйду и меня будут оценивать. Именно поэтому. А тренироваться очень люблю, мне это нравится, – ответила Веденеева.