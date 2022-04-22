Хоркина об идее перехода российских спортивных федераций в Азию: «Расширится круг соревнований, замечательно. Очень важно выступать, бороться и соревноваться»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала идею перехода российских спортивных федераций из Европы в Азию.

«Федерации думают о переходе в Азию? Это никогда не мешало, мы и участвуем, например, в соревнованиях «Дети Азии».

Расширится круг соревнований, замечательно. Я за то, чтобы наши спортсмены, несмотря на несамостоятельные действия международных федераций, выступали не на привычных площадках. Это может быть интересно нашим спортсменам.

Я отдаю себе отчет, что соревнования – итог проделанной работы, очень важно выступать, бороться и соревноваться. Поэтому это хорошо, у нас есть возможность присутствия российских спортсменов с российским флагом на международных соревнованиях.

Это важно не только для нас, но и для всей международной общественности», – сказала Хоркина.