«Стыдно, все-таки я олимпийская чемпионка и вот так неудачно выступаю». Листунова об ошибках на чемпионате России

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова оценила свое выступление на чемпионате России в Казани.
Листунова завоевала три золота – в многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях. В соревнованиях на бревне она осталась без медалей.
«Самый коварный снаряд для меня – это бревно. Я единственная среди всех финалисток совершила сразу две ошибки на этом снаряде. Стыдно, конечно, все-таки я олимпийская чемпионка и потом вот так выхожу и неудачно выступаю.
Надеюсь, что больше ничего такого не произойдет. В каком-то плане ошибки, конечно, связаны с усталостью, но, с другой стороны, они связаны также и с тем, что я очень сильно хотела выиграть.
Чуть-чуть перегорела, так как сильно хотелось все хорошо сделать на высоком уровне, и чрезмерное желание мне помешало. Я поняла, что надо делать не лучше, а так, как делала на тренировке», – сказала Листунова.