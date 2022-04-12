«Стыдно, все-таки я олимпийская чемпионка и вот так неудачно выступаю». Листунова об ошибках на чемпионате России

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова оценила свое выступление на чемпионате России в Казани.

Листунова завоевала три золота – в многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях. В соревнованиях на бревне она осталась без медалей.

«Самый коварный снаряд для меня – это бревно. Я единственная среди всех финалисток совершила сразу две ошибки на этом снаряде. Стыдно, конечно, все-таки я олимпийская чемпионка и потом вот так выхожу и неудачно выступаю.

Надеюсь, что больше ничего такого не произойдет. В каком-то плане ошибки, конечно, связаны с усталостью, но, с другой стороны, они связаны также и с тем, что я очень сильно хотела выиграть.

Чуть-чуть перегорела, так как сильно хотелось все хорошо сделать на высоком уровне, и чрезмерное желание мне помешало. Я поняла, что надо делать не лучше, а так, как делала на тренировке», – сказала Листунова.

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