Листунова о чемпионате России: «Хотела выиграть здесь все личные золотые медали, но не получилось. Надеюсь, в следующий раз это меня подстегнет выступить лучше»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова оценила свое выступление на чемпионате России в Казани, где выиграла три золотых медали.

«Я очень хотела выиграть здесь все личные золотые медали соревнований, но не получилось. Надеюсь, в следующий раз это меня подстегнет выступить лучше», – цитирует Листунову ТАСС.

«Впечатления от чемпионата очень хорошие, рада что меня так встретила Казань. Конкуренция здесь хорошая, девочки сильные. Но без ошибок не обошлось, надеялась, что смогу выступить гораздо лучше. Буду анализировать произошедшее, чтобы в будущем таких ошибок уже не было.

Выходит олимпийская чемпионка и делает две ошибки на снаряде единственная. Что это? Сама не знаю. С такими выступлениями на международный выходить было бы нельзя. Оправданий быть не может, не могу объяснить, что произошло. Рада, что просто выступаю», – приводит слова гимнастки «СЭ».