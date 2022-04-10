Мустафина о работе тренером: «Сегодняшняя молодежь – самая сильная во всех планах: и физически, и психологически. Такое поколение»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о своей работе тренером в сборной России по спортивной гимнастике.

– Родионенко сказала, что среди ваших подопечных есть те, кто попадает на Париж-2024. Уровень этого поколения позволяет рассчитывать на успех?

– Есть девочки, с которыми можно и нужно работать, подводить их к выходу из юниорок и пытаться максимально вложить в них технику исполнения, элементы, чтобы в будущем им было проще, можно так сказать. Заложить базу.

– Это поколение отличается от вашего?

– Не буду сравнивать с собой и своим поколением. Но если брать последние несколько лет, сегодняшняя молодежь – самая сильная, как мне кажется, во всех планах: и физически, и психологически.

– Есть объяснение? Просто такое поколение или они выросли, глядя на вас, например?

– Думаю, это такое поколение.

– Алия Мустафина — строгий тренер?

– Строгий. Но справедливый.

– Какие слова нашли для подопечных, когда Россию отстранили от международных соревнований?

– Дети, слава богу, не очень сильно вовлечены во все это. Поэтому им не приходилось что-то говорить, они как работали, так и продолжили работать, без тени сомнения.

– Но у них тоже есть крупные международные юниорские старты. Не задумываются?

– Не задумываются. Плюс не забываем, что у нас была пандемия, она очень хорошо подготовила спортсменов к отсутствию стартов.

– Вы как пандемию пережили?

– Это не то, что могло бы меня как-то выбить из колеи или расстроить. Я стараюсь в каждой такой ситуации искать положительные стороны, – сказала Мустафина.