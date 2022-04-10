Мустафина о работе тренером: «Сегодняшняя молодежь – самая сильная во всех планах: и физически, и психологически. Такое поколение»

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала о своей работе тренером в сборной России по спортивной гимнастике.
– Родионенко сказала, что среди ваших подопечных есть те, кто попадает на Париж-2024. Уровень этого поколения позволяет рассчитывать на успех?
– Есть девочки, с которыми можно и нужно работать, подводить их к выходу из юниорок и пытаться максимально вложить в них технику исполнения, элементы, чтобы в будущем им было проще, можно так сказать. Заложить базу.
– Это поколение отличается от вашего?
– Не буду сравнивать с собой и своим поколением. Но если брать последние несколько лет, сегодняшняя молодежь – самая сильная, как мне кажется, во всех планах: и физически, и психологически.
– Есть объяснение? Просто такое поколение или они выросли, глядя на вас, например?
– Думаю, это такое поколение.
– Алия Мустафина — строгий тренер?
– Строгий. Но справедливый.
– Какие слова нашли для подопечных, когда Россию отстранили от международных соревнований?
– Дети, слава богу, не очень сильно вовлечены во все это. Поэтому им не приходилось что-то говорить, они как работали, так и продолжили работать, без тени сомнения.
– Но у них тоже есть крупные международные юниорские старты. Не задумываются?
– Не задумываются. Плюс не забываем, что у нас была пандемия, она очень хорошо подготовила спортсменов к отсутствию стартов.
– Вы как пандемию пережили?
– Это не то, что могло бы меня как-то выбить из колеи или расстроить. Я стараюсь в каждой такой ситуации искать положительные стороны, – сказала Мустафина.