Ирина Винер-Усманова: «То, что Ашрам закончила выступать, нам было известно после Олимпиады. Для нас это не новость»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о завершении карьеры олимпийской чемпионки из Израиля Линой Ашрам.

Ашрам выиграла личное многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, опередив россиянку Дину Аверину.

«У международной спортивной гимнастики позднее зажигание. Она две недели назад опубликовала, что закончила карьеру, а то, что закончила выступать, нам было известно после Олимпиады.

Ашрам получила то, что получила и закончила, вот и все, поэтому это для нас это не новость», – сказала Винер-Усманова.

Линой Ашрам, которая стала первой вместо Дины Авериной: служила в армии, знает русский, восхищается нашими