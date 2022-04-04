Ирина Винер-Усманова: «То, что Ашрам закончила выступать, нам было известно после Олимпиады. Для нас это не новость»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о завершении карьеры олимпийской чемпионки из Израиля Линой Ашрам. 

Ашрам выиграла личное многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, опередив россиянку Дину Аверину.

«У международной спортивной гимнастики позднее зажигание. Она две недели назад опубликовала, что закончила карьеру, а то, что закончила выступать, нам было известно после Олимпиады.

Ашрам получила то, что получила и закончила, вот и все, поэтому это для нас это не новость», – сказала Винер-Усманова.

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