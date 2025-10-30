Чемпионат России по футзалу. 10-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Тюменью», «Кристалл» против «Торпедо» и другие матчи
С 31 октября по 2 ноября пройдут матчи 10-го тура чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
10-й тур
Первые матчи
31 октября
Сибиряк – Факел – 15.00
Газпром-Югра – Тюмень – 16.30
Кристалл – Торпедо – 19.30
1 ноября
Синара – Норильский никель – 17.00
ЛКС – Ухта – 18.00
Новая генерация – ИрАэро – 19.00
Вторые матчи
1 ноября
Сибиряк – Факел – 14.00
Газпром-Югра – Тюмень – 16.30
Кристалл – Торпедо – 20.00
2 ноября
Синара – Норильский никель – 11.30
ЛКС – Ухта – 13.00
Новая генерация – ИрАэро – 16.00
Турнирное положение: КПРФ – 42 очка (18 игр), Синара – 38 (18), Норильский никель – 37 (16), Газпром-Югра – 37 (18), Ухта – 36 (18), Тюмень – 28 (16), Торпедо – 24 (16), Кристалл – 21 (16), Новая генерация – 18 (16), ЛКС – 16 (16), ИрАэро – 16 (16), Сибиряк – 6 (16), Факел-ГТС – 5 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
