  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Чемпионат России по футзалу. 10-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Тюменью», «Кристалл» против «Торпедо» и другие матчи
0

Чемпионат России по футзалу. 10-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Тюменью», «Кристалл» против «Торпедо» и другие матчи

С 31 октября по 2 ноября пройдут матчи 10-го тура чемпионата России по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

10-й тур

Первые матчи

31 октября

Сибиряк – Факел – 15.00

Газпром-Югра – Тюмень – 16.30

Кристалл – Торпедо – 19.30

1 ноября

Синара – Норильский никель – 17.00

ЛКС – Ухта – 18.00

Новая генерация – ИрАэро – 19.00

Вторые матчи

1 ноября

Сибиряк – Факел – 14.00

Газпром-Югра – Тюмень – 16.30

Кристалл – Торпедо – 20.00

2 ноября

Синара – Норильский никель – 11.30

ЛКС – Ухта – 13.00

Новая генерация – ИрАэро – 16.00

Турнирное положение: КПРФ – 42 очка (18 игр), Синара – 38 (18), Норильский никель – 37 (16), Газпром-Югра – 37 (18), Ухта – 36 (18), Тюмень – 28 (16), Торпедо – 24 (16), Кристалл – 21 (16), Новая генерация – 18 (16), ЛКС – 16 (16), ИрАэро – 16 (16), Сибиряк – 6 (16), Факел-ГТС – 5 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoчемпионат России
футзал
результаты
logoНовая генерация
logoТюмень
logoНорильский никель
logoКристалл
logoФакел
logoУхта
Торпедо
logoИрАэро
logoСинара
logoГазпром-Югра
logoСибиряк
ЛКС (Липецк)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по футзалу. 9-й тур. «Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру», КПРФ одолел ЛКС, другие результаты
26 октября, 12:44
Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «Газпром-Югра» обыграла «Факел», «Норильский никель» разгромил «Тюмень» и другие результаты
12 октября, 16:48
Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Газпром-Югра» обыграли «ИрАэро», «Синара» уступила «Торпедо», другие результаты
7 октября, 18:25
Главные новости
«Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился. Чемпионат Европы был бы интереснее, если бы мы участвовали». Игрок сборной России Соколов о недопуске
28 октября, 06:30
Чемпионат России по футзалу. 9-й тур. «Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру», КПРФ одолел ЛКС, другие результаты
26 октября, 12:44
Чишкала об отстранении сборной России по футзалу: «Ждем возвращения. Если бы мы выступали в больших турнирах, представляли бы угрозу для многих стран»
20 октября, 08:46
Товарищеский матч. Россия обыграла Иран во второй встрече – 5:2
18 октября, 18:20
Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «Газпром-Югра» обыграла «Факел», «Норильский никель» разгромил «Тюмень» и другие результаты
12 октября, 16:48
Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Газпром-Югра» обыграли «ИрАэро», «Синара» уступила «Торпедо», другие результаты
7 октября, 18:25
Чемпионат России по футзалу. 6-й тур. «Газпром-Югра» обыграла «Торпедо», КПРФ победил «Сибиряк» и другие результаты
2 октября, 20:08
Мужская и женская сборные России по футзалу проведут товарищеские матчи с Ираном
1 октября, 16:29
Чемпионат России по футзалу. 5-й тур. «Синара» обыграла КПРФ, «Торпедо» обыграло «Тюмень», другие результаты
27 сентября, 20:03
«Спорт и культура сближают людей». Российская футболистка Олькова о совместном фото с командой из США
19 сентября, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
3 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
18 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
10 февраля 2024, 07:25