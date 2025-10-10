Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «Кристалл» сыграет с КПРФ, «Норильский никель» встретится с «Торпедо» и другие матчи
10-12 октября пройдут матчи восьмого тура чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
8-й тур
Первые матчи
10 октября
Кристалл – КПРФ – 19.30
11 октября
Сибиряк – Торпедо – 9.00
ИрАэро – Синара – 11.00
Норильский никель – Тюмень – 13.00
Газпром-Югра – Факел – 14.00
Новая генерация – Ухта – 16.00
Вторые матчи
11 октября
Кристалл – КПРФ – 18.00
12 октября
ИрАэро – Синара – 9.00
Сибиряк – Торпедо – 11.00
Газпром-Югра – Факел – 13.00
Норильский никель – Тюмень – 13.00
Новая генерация – Ухта – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Газпром-Югра – 32 очков (14 игр), КПРФ – 30 (14), Норильский никель – 27 (12), Ухта – 26 (14), Тюмень – 26 (14), Синара – 26 (14), Кристалл – 19 (12), ЛКС – 16 (14), Новая Генерация – 15 (12), Торпедо – 15 (12), ИрАэро – 13 (12), Факел-ГТС – 4 (12), Сибиряк – 3 (12).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости