  • Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «Кристалл» сыграет с КПРФ, «Норильский никель» встретится с «Торпедо» и другие матчи
0

Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «Кристалл» сыграет с КПРФ, «Норильский никель» встретится с «Торпедо» и другие матчи

10-12 октября пройдут матчи восьмого тура чемпионата России по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

8-й тур

Первые матчи

10 октября

Кристалл – КПРФ – 19.30

11 октября

Сибиряк – Торпедо – 9.00

ИрАэро – Синара – 11.00

Норильский никель – Тюмень – 13.00

Газпром-Югра – Факел – 14.00

Новая генерация – Ухта – 16.00

Вторые матчи

11 октября

Кристалл – КПРФ – 18.00

12 октября

ИрАэро – Синара – 9.00

Сибиряк – Торпедо – 11.00

Газпром-Югра – Факел – 13.00

Норильский никель – Тюмень – 13.00

Новая генерация – Ухта – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Газпром-Югра – 32 очков (14 игр), КПРФ – 30 (14), Норильский никель – 27 (12), Ухта – 26 (14), Тюмень – 26 (14), Синара – 26 (14), Кристалл – 19 (12), ЛКС – 16 (14), Новая Генерация – 15 (12), Торпедо – 15 (12), ИрАэро – 13 (12), Факел-ГТС – 4 (12), Сибиряк – 3 (12).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
