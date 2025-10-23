  • Спортс
  • Чемпионат России по футзалу. 9-й тур. «Торпедо» сыграет с «Новой генерацией», «Ухта» встретится с «Кристаллом», другие матчи
24-26 октября пройдут матчи девятого тура чемпионата России по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

8-й тур

24 октября

Сибиряк – ИрАэро – 15.00

Торпедо – Новая генерация – 19.00

Ухта – Кристалл – 19.00

25 октября

Норильский никель – Газпром-Югра – 11.00

Факел – Синара – 13.00

КПРФ – Липецк – 16.00

25 октября

Сибиряк – ИрАэро – 11.00

Ухта – Кристалл – 15.00

Торпедо – Новая генерация – 17.00

26 октября

Факел – Синара – 12.00

Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00

КПРФ – Липецк – 14.00

Турнирное положение: Газпром-Югра – 37 очков (16 игр), КПРФ – 36 (16), Ухта – 32 (16), Синара – 32 (16), Норильский никель – 31 (14), Тюмень – 28 (16), Торпедо – 21 (14), Кристалл – 19 (14), ЛКС – 16 (14), Новая генерация – 15 (14), ИрАэро – 13 (14), Факел-ГТС – 4 (12), Сибиряк – 3 (14).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
