Чемпионат России по футзалу. 9-й тур. «Торпедо» сыграет с «Новой генерацией», «Ухта» встретится с «Кристаллом», другие матчи
24-26 октября пройдут матчи девятого тура чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
8-й тур
Первые матчи
Первые матчи
24 октября
Сибиряк – ИрАэро – 15.00
Торпедо – Новая генерация – 19.00
Ухта – Кристалл – 19.00
25 октября
Норильский никель – Газпром-Югра – 11.00
Факел – Синара – 13.00
КПРФ – Липецк – 16.00
Вторые матчи
25 октября
Сибиряк – ИрАэро – 11.00
Ухта – Кристалл – 15.00
Торпедо – Новая генерация – 17.00
26 октября
Факел – Синара – 12.00
Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00
КПРФ – Липецк – 14.00
Турнирное положение: Газпром-Югра – 37 очков (16 игр), КПРФ – 36 (16), Ухта – 32 (16), Синара – 32 (16), Норильский никель – 31 (14), Тюмень – 28 (16), Торпедо – 21 (14), Кристалл – 19 (14), ЛКС – 16 (14), Новая генерация – 15 (14), ИрАэро – 13 (14), Факел-ГТС – 4 (12), Сибиряк – 3 (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
